Алексей Лихачев: «Нам выпала такая судьба – пересложить глобальную повестку дня»

Учредитель – Российская Федерация

Финансовые показатели (данные корпорации, 2024 г.):



Выручка – 3,3 трлн руб., рост на 25%



Объем инвестиций – 1,5 трлн руб.



Зарубежная выручка – $18 млрд (1,7 трлн руб.), рост на 11%. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период достигает $200 млрд.



Создана в 2007 г., объединяет научные институты, атомные предприятия (в том числе российские АЭС), организации ядерного оружейного комплекса и единственный в мире атомный ледокольный флот. «Росатом» занимает 1-е место в мире на рынке обогащения урана, 3-е место на рынке фабрикации ядерного топлива, а также 90% рынка экспортного строительства атомных электростанций за рубежом.



Компания строит 22 блока в Китае, Индии, Турции, Иране, Венгрии и Бангладеш.



На отечественные АЭС приходится около 20% вырабатываемого в России электричества. Выработка электроэнергии на АЭС в 2024 г. достигла 216 млрд кВт ч. На территории России эксплуатировались 34 энергоблока на 10 АЭС, в том числе плавучая атомная ТЭС «Академик Ломоносов».



В атомной энергетике и промышленности задействовано более 400 предприятий и организаций в 31 городе России, где работают 400 000 сотрудников. Минерально-сырьевая база на конец 2024 г. составляла 0,5 млн тонн урана, производство урана в 2024 г. в России было 2738 тонн.