Метин Мете: «В России потребление бумажно-гигиенической продукции в 6 раз меньше, чем в США»

«В России потребление бумажно-гигиенической продукции в 6 раз меньше, чем в США»Генеральный директор производителя туалетной бумаги, полотенец и салфеток Hayat в России о замене поставщиков и планах по локализации брендов
Производитель туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток под брендами Papia и Familia – турецкий холдинг Hayat Kimya, по собственным данным, занимает около 30% российского рынка бумажно-гигиенической продукции. Компания стала одним из немногих иностранных холдингов, который продолжил инвестировать в расширение местного бизнеса после 2022 г. Общий объем вложений с ее стороны уже превысил 1,2 млрд евро.
Снижение активности крупных международных игроков – таких как Procter & Gamble и Kimberly-Clark – позволило по-новому взглянуть на перспективы здесь. Так, Hayat рассматривает возможность выйти в новые российские регионы с брендами, которые пока не имеют собственного производства у нас в стране. Об особенностях местного рынка, сложностях с заменой сырья после введения санкций и изменившемся конкурентном поле в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор российского представительства Hayat Метин Мете.