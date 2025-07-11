Метин Мете: «В России потребление бумажно-гигиенической продукции в 6 раз меньше, чем в США»

Снижение активности крупных международных игроков – таких как Procter & Gamble и Kimberly-Clark – позволило по-новому взглянуть на перспективы здесь. Так, Hayat рассматривает возможность выйти в новые российские регионы с брендами, которые пока не имеют собственного производства у нас в стране. Об особенностях местного рынка, сложностях с заменой сырья после введения санкций и изменившемся конкурентном поле в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор российского представительства Hayat Метин Мете.