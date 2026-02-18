Валерий Горбунов: «Ведем переговоры с несколькими перспективными партнерами»

Долгие годы «Автотор» специализировался на производстве премиальных BMW, а также более массовых автомобилей Hyundai и Kia. В 2022 г. все зарубежные партнеры ушли, и компания стала осваивать производство китайских машин. Загрузка предприятия существенно снизилась и сейчас находится в пределах 10% от производственной мощности. Несмотря на спад авторынка, «Автотор» рассчитывает наращивать выпуск автотехники, привлекать новых китайских партнеров и локализовывать их производство. В интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов рассказал о поиске оптимальных для производства китайских брендов, развитии электромобилей и о том, почему не всегда нужно стремиться получать баллы за локализацию.