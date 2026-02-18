Валерий Горбунов: «Ведем переговоры с несколькими перспективными партнерами»

«Ведем переговоры с несколькими перспективными партнерами»Председатель совета директоров «Автотора» о сотрудничестве с китайскими брендами, загрузке завода и локализации производства
Долгие годы «Автотор» специализировался на производстве премиальных BMW, а также более массовых автомобилей Hyundai и Kia. В 2022 г. все зарубежные партнеры ушли, и компания стала осваивать производство китайских машин. Загрузка предприятия существенно снизилась и сейчас находится в пределах 10% от производственной мощности. Несмотря на спад авторынка, «Автотор» рассчитывает наращивать выпуск автотехники, привлекать новых китайских партнеров и локализовывать их производство. В интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов рассказал о поиске оптимальных для производства китайских брендов, развитии электромобилей и о том, почему не всегда нужно стремиться получать баллы за локализацию.
– Результаты «Автотора» по итогам прошлого года отражают общую ситуацию, сложившуюся на российском рынке. На протяжении 30 лет своей деятельности компания обеспечила миллиардные инвестиции в развитие, в создание производственного комплекса мощностью 300 000–350 000 автомобилей в год, и такого объема выпуска мы достигали. Сейчас мы находимся на уровне порядка 10% от возможной загрузки. И все трагичные последствия этого ощущаем в полной мере. В первую очередь это потеря высококвалифицированных кадров, которые мы воспитывали и обучали на протяжении многих лет.
В 2025 г. общий рынок упал, но нам удалось немного нарастить производство – чуть более чем на 10% к уровню 2024 г. (30 400 шт. по состоянию на 31 декабря 2024 г.). Но мы прежде всего бизнес-структура. И с точки зрения бизнеса это вряд ли можно назвать заметным ростом.