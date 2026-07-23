Олег Сирота: «Фермер кормит Россию»

Ассоциация «Народный фермер» появилась в 2021 г. при участии Общероссийского народного фронта. Со дня создания ею руководит Олег Сирота – один из самых медийных российских сыроваров и организатор фестиваля фермерской продукции в Подмосковье. Сейчас возглавляемая им ассоциация представлена в 72 регионах России. С ее помощью малый аграрный бизнес доносит до органов государственной власти предложения и старается разрешить свои проблемы. «Ведомости» поговорили с Сиротой о том, справляются ли аграрии с уборочной и хватает ли им солярки, какой помощи фермеры ждут от государства и как сами помогают участникам СВО, а также как работает его собственная ферма и чего ждать держателям облигаций Истринской сыроварни.