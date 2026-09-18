Константин Бабкин: «Сейчас мы проживаем стадию принятия»

«Сейчас мы проживаем стадию принятия»Совладелец «Ростсельмаша» о преодолении кризиса в АПК и своей думской кампании
Крупнейший производитель сельхозтехники – «Ростсельмаш» приспосабливается к четвертому году снижения спроса: компания сокращает издержки и инвестиции, одновременно продолжая работать над новыми моделями техники. Совладелец компании Константин Бабкин считает, что проблемы сельхозмашиностроения связаны не только с состоянием рынка, но и с налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой политикой. В интервью «Ведомостям» он рассказывает о будущем «Ростсельмаша», конкуренции с китайскими и белорусскими производителями, перспективах экспорта и своем решении идти в Госдуму.
– Наши маркетологи и продавцы говорят, что до марта следующего года серьезного оживления не ощущают. Цены на зерно остаются низкими, проблемы с экспортом сохраняются, серьезных закупок пока никто не планирует. Поэтому этот год, скорее всего, закончим примерно в том же темпе, что и первое полугодие. Если ориентироваться на 2500 машин, это будет примерно плюс 20%.