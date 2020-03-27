Как эпидемия поможет компаниям повысить эффективность в будущем

Все ли нужны? Если, несмотря на создание общих центров обслуживания и перевод части подразделений в регионы, административный аппарат в компании последнее время разрастался, то производительность сотрудника в режиме удаленной работы покажет, кто действительно приносит ценность организации, а кто лишь занимает место. Важно не забывать, что производительность дистанционного сотрудника зависит не только он него самого, но и от качества постановки и контроля исполнения задач руководителем.