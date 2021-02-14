Эффект «Восток Ойла»

Огромные запасы и премиальное качество нефти, а также экологичность проекта отразились на котировках «Роснефти». С момента презентации «первой нефти» акции компании подорожали больше чем на треть. Компания стала одним из главных фаворитов фондового рынка: крупнейшие российские и зарубежные инвестиционные банки повысили целевые цены по акциям «Роснефти» на 18-23%. Судя по всему, капитализация будет расти и дальше на фоне дисконта, с которым «Роснефть» приобрела ключевое месторождение «Восток Ойла» – Пайяхское. В отчете по МСФО за 2020 год компания сообщила, что заплатила за актив на 500 млрд руб меньше его рыночной цены. И это если говорить о нижней планке такой оценки. Аналитики «Ренессанс Капитала» вообще оценили Пайяху в $28 млрд.