Эффект «Восток Ойла»Что даст «Роснефти» и государству реализация нового проекта
Ровно год назад «Роснефть» начала бурение первой скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке – одном из ключевых месторождений нового проекта «Восток Ойл». Спустя несколько месяцев глава компании Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку с первой нефтью нового проекта, отметив, что она «лучше даже» ближневосточной.
Действительно, по плотности и содержанию серы нефть «Восток Ойла» превосходит многие эталонные марки, что должно положительно отразиться на спросе и цене. По оценке Argus, премия к среднерыночным котировкам может составить порядка $11-12 на баррель. Запасы такой нефти – огромны. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет порядка 6 млрд тонн (44 млрд баррелей). Это сопоставимо с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США.
Еще один «бонус» — удачная география. Во-первых, близость к Северному морскому пути позволяет транспортировать нефть «Восток Ойла» как на традиционные европейские рынки, так и на быстрорастущие азиатские рынки. Причем круглогодично. А во-вторых, север Красноярского края – уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации. География сопоставима с такими регионами, как, например, север Дании – одного из мировых лидеров в области ветроэнергетики.
«Роснефть» уже заявила, что ветер станет одним из основных источников энергоснабжения «Восток Ойла», что подняло проект на новый уровень, в том числе в глазах инвесторов. С экологической точки зрения «Восток-Ойл» станет для российской нефтянки проектом нового поколения: в общей сложности удельная интенсивность выбросов в период работы проекта составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это в четыре раза ниже, чем средний показатель по новым месторождениям. Для сравнения: по данным WoodMackenzie, удельная интенсивность выбросов нефтегазовых проектов составляет порядка 50 кг.
Огромные запасы и премиальное качество нефти, а также экологичность проекта отразились на котировках «Роснефти». С момента презентации «первой нефти» акции компании подорожали больше чем на треть. Компания стала одним из главных фаворитов фондового рынка: крупнейшие российские и зарубежные инвестиционные банки повысили целевые цены по акциям «Роснефти» на 18-23%. Судя по всему, капитализация будет расти и дальше на фоне дисконта, с которым «Роснефть» приобрела ключевое месторождение «Восток Ойла» – Пайяхское. В отчете по МСФО за 2020 год компания сообщила, что заплатила за актив на 500 млрд руб меньше его рыночной цены. И это если говорить о нижней планке такой оценки. Аналитики «Ренессанс Капитала» вообще оценили Пайяху в $28 млрд.
Выгодная покупка позволила «Роснефти» получить рекордную в истории компании квартальную прибыль ($4,3 млрд) и стать единственным мейджором, завершившим год в плюсе: ВР отчиталась об убытке размером $20,3 млрд, ExxonMobil – $22,4 млрд, Royal Dutch Shell – $21,7 млрд. В результате держатели акций «Роснефти» могут рассчитывать в этом году на дивиденды, несмотря на пандемию и последовавший за ней кризис на мировом нефтяном рынке.
Для России проект «Восток Ойл» — это не только дополнительные выплаты в бюджет, но и крупнейший инфраструктурный проект последних лет. Его реализация предполагает строительство более 7000 км трубопроводов, энергоцентров общей мощностью 2,5 ГВт, 3,5 тыс км линий электропередач, а также портовой и аэропортовой инфраструктуры. Общий объем инвестиций оценивается в 10 трлн руб. По оценке Института прогнозирования Российской академии наук, реализация проекта создаст значительное количество дополнительных рабочих мест и гарантирует прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентный 2% ВВП в год.
Крупный инфраструктурный проект — это не только увеличение занятости и стимулирование внутреннего спроса. Это комплексный инструмент, позволяющий «завести» экономику, заставить ее функционировать правильным образом. Он создает фундамент для устойчивого долгосрочного роста, закладывает качественную структуру развития. Игнорирование таких возможностей чревато выпадением из ведущих экономических, торговых и транспортных цепочек, консервацией отсталости со всем букетом сопутствующих социально-политических проблем. Поэтому ускоренное развитие инфраструктурных проектов является одним из ключевых вызовов для современной России.