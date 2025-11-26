Китай уверенно занимает место Европы в системе торгово-экономических связях России
Мировая экономика продолжает движение по пути регионализации. Геополитическая и геоэкономическая конфликтность становятся одним из главных движущих сил этого процесса. В этих условиях важнейшее значение для перспектив развития мирового хозяйства имеют торгово-экономические отношения крупнейших мировых держав, которые будут определять архитектуру нового мирового порядка.
Российско-китайские отношения представляют собой ключевой элемент уравнения новой мировой модели, обеспечивающего глобальную сбалансированность развития и торговли. Поэтому анализ перспектив двухсторонних отношений выходит далеко за пределы национальных экономик. В связи с этим выступление ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, прошедшем 25 ноября в Пекине, представляет особый интерес.
В условиях, когда Запад продолжает оказывать давление на российскую энергетику, Китай становится ключевым партнером нашей страны в этой сфере. Такое поведение является вполне рациональным, если обратить внимание на то, как важно в современном мире сохранять независимость от давления развитых стран на тех или иных товарных рынках. Сечин специально подчеркнул, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. Действительно, сейчас Россия обеспечивает 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около $100 млрд. Китай в ближайшие годы продолжит развиваться высокими темпами, а значит, спрос крупнейшей экономики мира на энергию также будет возрастать.
В целом Россия является четвертым партнером Китая по объему товарооборота. Одним из сигналов особых отношений между странами является использование национальных валют во взаимных расчетах. Сейчас на них переведены практически все взаимные расчеты. Однако сохраняется вопрос резервирования. В своем докладе Сечин особое внимание обратил на золото – как на важнейший резервный актив. Напомню, Россия и Китай являются крупнейшими производителями этого драгоценного металла, обеспечивая 20% его добычи.
Фактически мы становимся свидетелями того, как Китай уверенно занимает в системе торгово-экономических связях России то место, которое в течение многих десятилетий занимала Европа, обеспечивая энергетическую безопасность и конкурентоспособность. Конечно, такой масштабный торговый сдвиг не может пройти легко, но он происходит и носит фундаментальный характер. Россия участвует в формировании новых производственных цепочек в наиболее активно развивающейся части земного шара. Да, пока Россия входит в них с помощью своих ресурсов, но, как показывает практика, это позволяет рассчитывать на постепенное расширение сложности взаимодействий и по иным направлениям.
Уже сейчас взаимодействие в энергетической инфраструктуре обеспечивает для Китая высокую ценовую конкурентоспособность продукции на мировых рынках. В докладе Сечина говорится о том, что стоимость электроэнергии для промышленного сектора в Китае более чем в два раза ниже, чем в США, и в три–четыре раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза. При этом стоимость энергии становится все более важным элементом затрат крупнейших экономик мира. Ее доступность обеспечивает расширение числа центров обработки данных и внедрение новых цифровых технологий, перевод транспорта на электротягу, снижает бюджетные расходы на субсидирование ЖКХ, говориться в докладе.
В складывающихся условиях развития глобальной экономики Китай в настоящее время является единственной промышленной сверхдержавой, что обеспечивает ему благоприятные позиции в условиях фрагментации мирового хозяйства и расширения торговых войн. Поддержка такому статусу Китая обеспечивается за счет расширения научно-технологической и патентной деятельности.
Роль мирового промышленного лидера поддерживается высоким объемом инвестиций в развитие энергетики. По оценкам Игоря Сечина, Китай осуществляет треть всех мировых инвестиций в энергетический сектор. При этом особенность энергетической системы этой страны состоит в том, что она первой из крупных экономик пытается сформировать сбалансированную энергетическую систему, базирующуюся на традиционных и альтернативных источниках. Объем средств, которые инвестирует Китай для решения этой задачи, а это $900 млрд только в 2025 г., вполне позволяет добиться успеха, а значит, и обеспечить отрыв от развитых стран в уровне энергетической эффективности экономики. В этих условиях на огромной территории Китая создаются возможности выбора наиболее эффективных источников энергии, что способствует большей гибкости всей экономической политики.
Необходимость диверсификации источников энергии в Китае создает «окно возможностей» как для угольной генерации, так и для российского экспорта угля, на который сейчас приходится более четверти от китайского импорта.
Наиболее высокотехнологичным направлением сотрудничества между Россией и Китаем в энергетике остается атомный сектор. Россия построила четыре блока АЭС и продолжает строить еще четыре блока на территории КНР. Ведутся совместные работы по созданию реактора на быстрых нейтронах, который должен повысить эффективность атомной генерации.
Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем сталкивается с множеством сложностей, в основе которых лежит масштабное давление со стороны развитых стран. Однако это давление лишь расширяет взаимодействие двух стран, ориентирующихся на формирование новой системы глобальных экономических взаимодействий. В этой системе Россия должна занять свое достойное место.