Китай уверенно занимает место Европы в системе торгово-экономических связях России

Уже сейчас взаимодействие в энергетической инфраструктуре обеспечивает для Китая высокую ценовую конкурентоспособность продукции на мировых рынках. В докладе Сечина говорится о том, что стоимость электроэнергии для промышленного сектора в Китае более чем в два раза ниже, чем в США, и в три–четыре раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза. При этом стоимость энергии становится все более важным элементом затрат крупнейших экономик мира. Ее доступность обеспечивает расширение числа центров обработки данных и внедрение новых цифровых технологий, перевод транспорта на электротягу, снижает бюджетные расходы на субсидирование ЖКХ, говориться в докладе.