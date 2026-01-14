Упрямые российские пассажиры

Упрямые российские пассажирыЗакрытие неба не приводит к перетоку клиентов на железную дорогу
В опубликованном 13 января «Ведомостями» интервью гендиректор компании – оператора петербуржского аэропорта «Пулково» Леонид Сергеев рассказывал о том, что «проблемы с регулярностью рейсов носили комплексный, отраслевой характер». Он приводил данные о снижении регулярности рейсов, о том, сколько часов было закрыто небо... Но уверенно говорил, что количество пассажиров в 2025 г. почти не изменилось.
Речь шла о том, что регулярности мешают налеты дронов (хотя средней силы снегопад, по моему личному опыту, парализует «Пулково» куда надежнее и на более долгий срок). И в заголовок мы, конечно, вынесли слова Сергеева о том, что «такая волатильность и нестабильность – это новая операционная норма». Но меня, напротив, стабильно удивляет то, что никакие форс-мажорные факторы практически не меняют суммарный пассажиропоток.
Я неоднократно в последний год наблюдал дискуссии о том, что для активно перемещающихся по Центральной России людей поезд становится безусловным приоритетом на маршрутах в пределах 1000 км. Лететь в Нижний или Петербург – это играть в лотерею с закрытием неба, терять время, пропускать мероприятия. И я ожидал, что итоги года статистически подтвердят это наблюдение. Вот «Пулково», допустим, сохранило общий пассажиропоток только за счет международных рейсов, внутренние перевозки упали на 1 млн человек, или на 6%.
Но вот статистика РЖД никаких особенных приростов не показывает. Даже в новогодние праздники, с 26 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г., когда прошел рекордный снегопад, в дальнем следовании был рост год к году всего на 1,5% до 7,4 млн пассажиров. В 2025 г. в целом пассажиропоток в дальнем следовании вообще снизился на 0,6% до 126,7 млн человек. Никакой волатильности и нестабильности, сплошное плато. Но, возможно, основная часть пассажиров – куда более консервативные потребители, чем кажется, и никакие дроны не поменяют их транспортные привычки.