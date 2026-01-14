Упрямые российские пассажиры

Но вот статистика РЖД никаких особенных приростов не показывает. Даже в новогодние праздники, с 26 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г., когда прошел рекордный снегопад, в дальнем следовании был рост год к году всего на 1,5% до 7,4 млн пассажиров. В 2025 г. в целом пассажиропоток в дальнем следовании вообще снизился на 0,6% до 126,7 млн человек. Никакой волатильности и нестабильности, сплошное плато. Но, возможно, основная часть пассажиров – куда более консервативные потребители, чем кажется, и никакие дроны не поменяют их транспортные привычки.