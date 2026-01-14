Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Упрямые российские пассажиры

Закрытие неба не приводит к перетоку клиентов на железную дорогу
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»

В опубликованном 13 января «Ведомостями» интервью гендиректор компании – оператора петербуржского аэропорта «Пулково» Леонид Сергеев рассказывал о том, что «проблемы с регулярностью рейсов носили комплексный, отраслевой характер». Он приводил данные о снижении регулярности рейсов, о том, сколько часов было закрыто небо... Но уверенно говорил, что количество пассажиров в 2025 г. почти не изменилось.

Речь шла о том, что регулярности мешают налеты дронов (хотя средней силы снегопад, по моему личному опыту, парализует «Пулково» куда надежнее и на более долгий срок). И в заголовок мы, конечно, вынесли слова Сергеева о том, что «такая волатильность и нестабильность – это новая операционная норма». Но меня, напротив, стабильно удивляет то, что никакие форс-мажорные факторы практически не меняют суммарный пассажиропоток.

Я неоднократно в последний год наблюдал дискуссии о том, что для активно перемещающихся по Центральной России людей поезд становится безусловным приоритетом на маршрутах в пределах 1000 км. Лететь в Нижний или Петербург – это играть в лотерею с закрытием неба, терять время, пропускать мероприятия. И я ожидал, что итоги года статистически подтвердят это наблюдение. Вот «Пулково», допустим, сохранило общий пассажиропоток только за счет международных рейсов, внутренние перевозки упали на 1 млн человек, или на 6%.

Но вот статистика РЖД никаких особенных приростов не показывает. Даже в новогодние праздники, с 26 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г., когда прошел рекордный снегопад, в дальнем следовании был рост год к году всего на 1,5% до 7,4 млн пассажиров. В 2025 г. в целом пассажиропоток в дальнем следовании вообще снизился на 0,6% до 126,7 млн человек. Никакой волатильности и нестабильности, сплошное плато. Но, возможно, основная часть пассажиров – куда более консервативные потребители, чем кажется, и никакие дроны не поменяют их транспортные привычки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте