Закрыть ящик Пандоры

Закрыть ящик ПандорыНа ПМЭФе рассказали, к чему ведет конфронтация в мировых экономических отношениях
На очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было сделано много знаковых заявлений. Например, президент Владимир Путин представил текущую оценку состояния мировой и российской экономики. Он констатировал продолжение конфронтации в мировых экономических отношениях, нарастание дисбалансов в различных сферах международной политики.
Также одной из самых насыщенных на яркие информационные поводы и заявления сессий стала традиционная энергетическая панель, которая состоялась в субботу. Не секрет, что важнейшим элементом развития международных торгово-экономических отношений является энергетика.
Центральным событием энергопанели стал ключевой доклад ответственного секретаря комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, который получил название «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?».
В последние годы Сечиным уже было представлено несколько докладов с отсылками к историческим аналогиям. В данном случае с ларцом Пандоры сравнивается логика международных торгово-экономических отношений, формулируемая как «порядок, основанный на правилах». Этот режим предполагает замену сложившихся международных институтов диктатом решений в интересах развитых стран. События последних лет позволяют утверждать, что такая позиция резко сузила возможности международных организаций и в целом привела у росту конфликтности в мировой экономике и политике.
В докладе главы «Роснефти» делается вывод о том, что снижение значимости международных организаций привело к росту диктата транснациональных компаний, которые получают от сложившегося положения вполне осязаемую выгоду. Этот тезис является важным, но нужно понимать, что даже среди компаний развитых стран ситуация не является одинаковой. Если американские транснациональные компании чувствуют себя относительно уверенно в современном турбулентном мире, то, например, европейские компании остаются под жестким диктатом правительств и, как показывает практика, не могут проводить независимую политику.
Мировая экономика искажается под воздействием многочисленных санкций, число которых постоянно растет. Они становятся одним из ключевых нетарифных ограничений в мировой торговле. К ним уже добавляются и прямые силовые действия, обратил внимание Сечин. Блокировка важнейших торговых путей, ограничения торгового судоходства становятся элементом новой «нормальности», которая оказывает дополнительное давление на мировую торговлю и подрывает глобальную стабильность.
Финансовые проблемы ограничивают потенциал роста мировой экономики. С одной стороны, за последние 15 лет мировой долг удвоился. С другой стороны, использование резервных валют в качестве инструмента санкционного давления ограничивает возможности их использования, в том числе для целей резервирования. Развивающиеся страны в этих условиях вынуждены переходить на расчеты в национальных валютах, создавать альтернативные системы расчетов. Это ведет к дополнительным финансовым проблемам.
Следует отметить ту часть доклада Сечина, которая связана с вызванной текущим циклом нарастания конфликтности увеличением капитализации военно-промышленных, цифровых и финансовых компаний. Это главные бенифициары сложившейся в мире неопределенности. При этом особо отмечается, что ключевые западные финансовые корпорации быстро переключились с «зеленой» повестки на цифровые технологии. Это демонстрирует отсутствие стратегической повестки у лидеров финансового рынка из крупнейших развитых стран, что создает еще больше рисков для глобальной экономики. Они возникают в том числе и потому, что вложения в цифровые технологии пока не дают ожидаемого эффекта на рост экономики. Здесь к месту был упомянут парадокс Солоу, который описывает низкую реакцию роста мировой экономики на увеличение вычислительных мощностей в конце XX в.
В своем выступлении Сечин также подчеркнул, что агрессивное продвижение повестки энергетического перехода привело к недофинансированию энергетического сектора в последние 10-20 лет. Ключевое противоречие состоит в том, что развитие цифровизации требует создания большого количества энергоемких мощностей по хранению и обработке данных. Пока эти мощности не обеспечены развитием энергетики. В этой связи приводятся оценки о том, что несбалансированное развитие «зеленой» энергетики привело к росту цен на электроэнергию: в США за последние 5 лет – более чем на 30%, в Европе – на 35-45%.
Возникают дополнительные ограничения, связанные с производством редкоземельных металлов, меди и воды. Эти виды ресурсов становятся важнейшим элементом новой экономики, наличие и производство которых пока не отвечает задачам развития.
В современном мире ключевую роль играют крупнейшие развивающиеся экономики. Как отметил Сечин, Китай осознанно проводит политику повышения конкурентоспособности, что связано с обеспечением конкурентных цен на энергию, диверсификации логистических путей. Индия по прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 10 лет обеспечит около 15% мирового прироста спроса на электроэнергию. Ожидается, что к 2035 г. потребление в Индии вырастет на 80% до почти трех тысяч тераватт-часов и сравняется с потреблением Евросоюза. Это новые лидеры спроса, которые будут определять лицо глобальной экономики.
В условиях нестабильности энергетической системы и роста спроса на энергию ключевое значение для мировой экономики имеет стабильность поставок ключевых энергетических ресурсов. В этой связи Россия, по мнению главы «Роснефти» получила дополнительные ограничения от участия в сделке ОПЕК+, которые связаны как с падением добычи на фоне санкционных ограничений, так и с необходимостью дополнительных инвестиций для ее компенсации. При этом за время действия сделки большинство крупных участников ОПЕК+, напротив, нарастили свою добычу. По оценке Сечина, для восстановления выпавших 15% добычи нашей страны потребуются инвестиции в размере не менее 10 трлн руб. Дополнительным ограничением выступает отсутствие активного инвестиционного сотрудничества между странами ОПЕК+. Ситуация становится еще более сложной в связи выходом из соглашения ОАЭ.
Российской энергетической отрасли приходится развиваться как в условиях внешних, так и внутренних ограничений. С внешнего контура продолжается санкционное давление, а с внутреннего контура – двойное давление жесткой денежно-кредитной политики и переукрепленного рубля. Это оказывает неблагоприятное влияние на энергетический сектор как базу для развития российской экономики и бюджетной системы. С учетом значимости российской энергетики для мировой экономики решение задач ее развития начинает носить глобальный характер.
Ресурсные ограничения глобальных структурных сдвигов становятся все более значимыми. В этих условиях внимание правительств, финансовых и промышленных корпораций должно быть обращено к развитию тех сегментов материального производства, которые создадут потенциал роста мировой экономики, в том числе в части ее обеспечения сырьем и материалами. Для этого следует снижать искусственные барьеры и сформировать реальную международную кооперацию в целях расширения потенциала мировой экономики. Возникает вопрос. А может быть, пора закрыть ящик Пандоры?