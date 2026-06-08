Закрыть ящик Пандоры

Следует отметить ту часть доклада Сечина, которая связана с вызванной текущим циклом нарастания конфликтности увеличением капитализации военно-промышленных, цифровых и финансовых компаний. Это главные бенифициары сложившейся в мире неопределенности. При этом особо отмечается, что ключевые западные финансовые корпорации быстро переключились с «зеленой» повестки на цифровые технологии. Это демонстрирует отсутствие стратегической повестки у лидеров финансового рынка из крупнейших развитых стран, что создает еще больше рисков для глобальной экономики. Они возникают в том числе и потому, что вложения в цифровые технологии пока не дают ожидаемого эффекта на рост экономики. Здесь к месту был упомянут парадокс Солоу, который описывает низкую реакцию роста мировой экономики на увеличение вычислительных мощностей в конце XX в.