Во что инвестирует крупнейший совладелец ВСМПО «Ависма» Михаил Шелков

Pavel Adzhigildaev

На дочку Valedel – компанию Orex aviation AVV, зарегистрированную на Арубе, в 2013 г. были зарегистированы три бизнес-джета – Boeing 737-700 и два Embraer ERJ-135. Сейчас у компании остались только два Embraer. Шелков вместе с бенефициарами аэропорта «Внуково» хотел развивать проект в области бизнес-авиации, но помешал кризис

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