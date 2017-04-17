Во что инвестирует крупнейший совладелец ВСМПО «Ависма» Михаил Шелков
Самая дорогая квартира Москвы, бизнес-джеты, яхта и другие непрофильные инвестиции бывшего топ-менеджера структур «Ростеха»
Проект по строительству жилого дома в Кривоарбатском переулке,4 структура Михаила Шелкова приобрела в 2011 г. у «Интеко» Елены Батуриной. Построенный там роскошный особняк в стиле классицизма выставлен на продажу за 4,19 млрд руб. как жилая резиденция для одной семьи. Это самая дорогая квартира в Москве
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Дочерняя структура принадлежащего Шелкову офшора кипрского Valedell – Golden marine international (Британские Виргинские острова) владеет 45-метровой яхтой DYNASTY (ранее носила названия Africa и Sunrise). Яхта была построена в 2009 г турецкой SUNRISE YACHTING YATCILIK. Сейчас стоит на Пальма де Майорке
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В 2012 г. структура Шелкова получила контроль над 16% акций компании «Пурпетрубопроводстрой» (ПТПС), одном из крупнейших строителей Ямало-Ненецкого округа. Среди других совладельцев компании был «Проминвест» «Ростеха». Она выполняла заказы для «Транснефти» – например, участвовала в строительстве самой северной нефтяной магистрали России Заполярье-Пурпе-Самотлор
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На дочку Valedel – компанию Orex aviation AVV, зарегистрированную на Арубе, в 2013 г. были зарегистированы три бизнес-джета – Boeing 737-700 и два Embraer ERJ-135. Сейчас у компании остались только два Embraer. Шелков вместе с бенефициарами аэропорта «Внуково» хотел развивать проект в области бизнес-авиации, но помешал кризис
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Структуры Шелкова когда-то владели 24% долей в одном из крупнейших российских фармдистрибуторов «Ирвин 2», а сейчас контролируют работающую в Калужском фармкластере компанию «Бион». Она – крупнейший производитель лекарственных субстанций из отечественного сырья с долей в 25% от общего объема их производства
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