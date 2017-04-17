Дальнобойщики протестуют у МКАД

Максим Стулов / Ведомости

Акции проходят, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое

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