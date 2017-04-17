Транспорт

Дальнобойщики протестуют у МКАД

Это часть всероссийской стачки водителей против системы «Платон»
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На стоянке торгового центра «Шоколад», расположенного недалеко от МКАД в подмосковном Реутове, дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну
Максим Стулов / Ведомости
На стоянке торгового центра «Шоколад», расположенного недалеко от МКАД в подмосковном Реутове, дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну
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Акция в Реутове — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон», сообщил «Дождю» руководитель московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин
Максим Стулов / Ведомости
Акция в Реутове — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон», сообщил «Дождю» руководитель московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин
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Около протестующих находилось несколько экипажей полиции и ГИБДД
Максим Стулов / Ведомости
Около протестующих находилось несколько экипажей полиции и ГИБДД
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Фотограф «Ведомостей» в 13.00 мск насчитал семь автомобилей в колонне
Максим Стулов / Ведомости
Фотограф «Ведомостей» в 13.00 мск насчитал семь автомобилей в колонне
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27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон»
Максим Стулов / Ведомости
27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон»
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Акции проходят, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
Максим Стулов / Ведомости
Акции проходят, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
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Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составил 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
Максим Стулов / Ведомости
Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составил 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
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  • На стоянке торгового центра «Шоколад», расположенного недалеко от МКАД в подмосковном Реутове, дальнобойщики выстроили свои автомобили в протестную колонну
  • Акция в Реутове — часть всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон», сообщил «Дождю» руководитель московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин
  • Около протестующих находилось несколько экипажей полиции и ГИБДД
  • Фотограф «Ведомостей» в 13.00 мск насчитал семь автомобилей в колонне
  • 27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон»
  • Акции проходят, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
  • Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составил 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
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