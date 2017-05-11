Транспорт

Самолет S7 в новой ливрее

Региональный авиалайнер Embraer E170LR базируется на аэродроме в Новосибирске
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S7 начала полеты своего первого регионального самолета Embraer E170LR. Авиакомпания получила лайнер в обновленной ливрее, разработанной британским агентством Landor
Александр Кряжев / РИА Новости
S7 начала полеты своего первого регионального самолета Embraer E170LR. Авиакомпания получила лайнер в обновленной ливрее, разработанной британским агентством Landor
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Самолет базируется в аэропорту «Толмачево». Он будет выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Новый Уренгой и другие города
Александр Кряжев / РИА Новости
Самолет базируется в аэропорту «Толмачево». Он будет выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Новый Уренгой и другие города
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Главное изменение на ливрее – с фюзеляжей убрали силуэты людей
Александр Кряжев / РИА Новости
Главное изменение на ливрее – с фюзеляжей убрали силуэты людей
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В 2017 г. парк воздушных судов авиакомпании пополнится еще 16 региональными лайнерами Embraer E170LR. Компания заключила договор аренды самолетов с лизинговой GE Capital Aviation Services
Александр Кряжев / РИА Новости
В 2017 г. парк воздушных судов авиакомпании пополнится еще 16 региональными лайнерами Embraer E170LR. Компания заключила договор аренды самолетов с лизинговой GE Capital Aviation Services
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Embraer 170-LR рассчитан на перевозку 78 пассажиров
Александр Кряжев / РИА Новости
Embraer 170-LR рассчитан на перевозку 78 пассажиров
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«Идея нового ребрендинга принадлежит дочери Филевых Татьяне, которая в S7 занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу. Решения в группе в основном принимаются командно, но за каждым решением стоит идеолог, который должен убедить в его правильности остальных», – говорил «Ведомостям» один из близких к руководству S7 людей
Кирилл Кухмарь / ТАСС
«Идея нового ребрендинга принадлежит дочери Филевых Татьяне, которая в S7 занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу. Решения в группе в основном принимаются командно, но за каждым решением стоит идеолог, который должен убедить в его правильности остальных», – говорил «Ведомостям» один из близких к руководству S7 людей
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  • S7 начала полеты своего первого регионального самолета Embraer E170LR. Авиакомпания получила лайнер в обновленной ливрее, разработанной британским агентством Landor
  • Самолет базируется в аэропорту «Толмачево». Он будет выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Новый Уренгой и другие города
  • Главное изменение на ливрее – с фюзеляжей убрали силуэты людей
  • В 2017 г. парк воздушных судов авиакомпании пополнится еще 16 региональными лайнерами Embraer E170LR. Компания заключила договор аренды самолетов с лизинговой GE Capital Aviation Services
  • Embraer 170-LR рассчитан на перевозку 78 пассажиров
  • «Идея нового ребрендинга принадлежит дочери Филевых Татьяне, которая в S7 занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу. Решения в группе в основном принимаются командно, но за каждым решением стоит идеолог, который должен убедить в его правильности остальных», – говорил «Ведомостям» один из близких к руководству S7 людей
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