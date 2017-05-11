Самолет S7 в новой ливрее
Региональный авиалайнер Embraer E170LR базируется на аэродроме в Новосибирске
S7 начала полеты своего первого регионального самолета Embraer E170LR. Авиакомпания получила лайнер в обновленной ливрее, разработанной британским агентством Landor
1/6
Самолет базируется в аэропорту «Толмачево». Он будет выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Новый Уренгой и другие города
2/6
Главное изменение на ливрее – с фюзеляжей убрали силуэты людей
3/6
В 2017 г. парк воздушных судов авиакомпании пополнится еще 16 региональными лайнерами Embraer E170LR. Компания заключила договор аренды самолетов с лизинговой GE Capital Aviation Services
4/6
Embraer 170-LR рассчитан на перевозку 78 пассажиров
5/6
«Идея нового ребрендинга принадлежит дочери Филевых Татьяне, которая в S7 занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу. Решения в группе в основном принимаются командно, но за каждым решением стоит идеолог, который должен убедить в его правильности остальных», – говорил «Ведомостям» один из близких к руководству S7 людей
6/6