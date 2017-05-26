Необычные экспонаты выставки HeliRussia-2017
Беспилотный конвертоплан, грузовой квадрокоптер и другие инженерные находки
Десятая международная выставка HeliRussia, организованная Минпромторгом, заняла 12 400 кв. м, на которых разместились экспонаты 237 компаний из 21 страны мира. Среди них — 22 вертолета, 15 беспилотных летательных аппаратов, два автожира
Лёгкий многоцелевой вертолёт «Афалина»
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Беспилотный конвертоплан RHV-30
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Тяжелый грузовой беспилотный квадрокоптер «ЮРИК»
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Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1
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Бегалет
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