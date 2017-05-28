МС-21 поднялся в воздух

Сергей Мамонтов / РИА Новости

Минпромторг рассчитывает к 2037 г. выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1000 самолетов. Сейчас МС-21 предстоит программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам

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