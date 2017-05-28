МС-21 поднялся в воздух
Пробный полет первого российского ближне-среднемагистрального самолета продолжался 30 минут
Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске на аэродроме Иркутского авиационного завода
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Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/час, сообщили в корпорации «Иркут». На фото: глава компании принимает доклад летчиков-испытателей
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Во время полета была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
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МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
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В июне прошлого года корпорация «Иркут» провела первую публичную презентацию летного образца российского среднемагистрального самолета. Его полное название — «Магистральный самолет XXI века»
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Государство вложило в МС-21 около 75 млрд руб., еще столько же вложил «Иркут» за счет собственных средств и кредитов
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Минпромторг рассчитывает к 2037 г. выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1000 самолетов. Сейчас МС-21 предстоит программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам
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