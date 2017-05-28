Транспорт

МС-21 поднялся в воздух

Пробный полет первого российского ближне-среднемагистрального самолета продолжался 30 минут
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