Что показывают в Ле-Бурже

Michel Euler / AP

Холдинг «Вертолеты России» участия в шоу не принимает, но его продукцию показывает«Рособоронэкспорт»: это вертолеты Ми-29НЭ, Ми-35М, Ка-52, Ка-226, самый тяжелый в мире грузовой вертолет Ми-26Т2. Также «Рособоронэкспорт» представляет на статической выставке истребители МиГ-29 и Су-35, которые выпускает ОАК

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