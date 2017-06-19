Что показывают в Ле-Бурже
На шоу в этом году выставлено 130 самолетов и вертолетов
В Ле-Бурже стартовал Международный Парижский авиасалон. В летной программе принимают участие 36 образцов техники из семи стран (на фото истребитель Lockheed Martin F-35)
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Airbus поднимет в воздух среднемагистральный самолет нового поколения А321 Neo и новейшего представителя дальнемагистрального семейства А350 – лайнер А350-1000. Также авиакомпания показывает лайнер A380plus с новым дизайном крыла (на фото). Обновленная аэродинамика позволит экономить топливо
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Boeing покажет в полете свой новейший среднемагистральный лайнер В737 Мах 9. Это семейство – самый быстропродаваемый самолет в истории американской корпорации
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Также Boeing и Airbus представят в статической и летной программах военные самолеты и вертолеты. На фото президент Франции Эммануэль Макрон в кабине военно-транспортного самолета Airbus A400-M
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Шесть полетов совершит американская техника, Франция вне конкуренции – 23 полета (на фото Dassault Aviation Rafale)
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Российский государственный холдинг ОАК покажет только макеты регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, проект российско-китайского дальнемагистрального самолета. На первом плане макет советского сверхзвукового стратегического атомного бомбардировщика ОКБ Мясищева М-60, проект этого самолета так и не был реализован
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Из всех самолетов ОАК эксплуатируется только SSJ100 (в собственной ливрее на статической выставке его показывает мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший иностранный эксплуатант, 22 SSJ100 в парке)
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Также ОАК показывает полноценный пилотажный тренажер самолета МС-21. Этот лайнер называют надеждой российской гражданской авиации, так как он представляет самый востребованный сегмент в гражданской авиации
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Холдинг «Вертолеты России» участия в шоу не принимает, но его продукцию показывает«Рособоронэкспорт»: это вертолеты Ми-29НЭ, Ми-35М, Ка-52, Ка-226, самый тяжелый в мире грузовой вертолет Ми-26Т2. Также «Рособоронэкспорт» представляет на статической выставке истребители МиГ-29 и Су-35, которые выпускает ОАК
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Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле-Бурже единолично представляет новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д». Его разрабатывает госхолдинг «Антонов», первый полет состоялся только в марте этого года
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По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония (на фото Mitschubishi Regional Jet) и Турция, два самолета показывает Германия
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Бразильская Embraer показывает в полете один из своих региональных и один из военных самолетов (на фото Embraer E 195 E2)
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Международный авиасалон проходит в Ле-Бурже с 19 по 25 июня в 52-й раз. На фото легкий штурмовой самолёт Scorpion американской корпорации Textron
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Сверхлегкий самолёт-разведчик T-Bird
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Японский самолёт для разведки и направления огня Р-1. Оснащён сверхчувствительными сенсорами (оптическими, акустическими, магнитного излучения) для обнаружения самолетов, подлодок и кораблей противника
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Японский бизнес-джет Honda
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Ракета французской компании Arianespace, мирового лидера по количеству коммерческих запусков
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