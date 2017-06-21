Летная программа авиасалона в Ле-Бурже
Российские самолеты в шоу не участвуют
В Ле-Бурже проходит Международный Парижский авиасалон. В летной программе принимают участие 36 образцов техники из семи стран, на фото французский истребитель Dassault Rafale
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Российские самолеты в шоу не участвуют. На фото взлет американского истребителя Lockheed Martin F-35
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Широкофюзеляжный пассажирский самолёт Airbus A380
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Ударный вертолёт Eurocopter Tiger HAD
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Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле-Бурже единолично представляет новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д»
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Узкофюзеляжный пассажирский Boeing 737 Max 9. Это семейство – самый быстропродаваемый самолет в истории американской корпорации
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Французская пилотажная группа "Патруль де Франс" на лёгких самолётах «Альфа Джет»
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Airbus A350-1000 XWB
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M
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Лайнер Airbus A321NEO – улучшенная версия семейства A320
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Немецкий cпортивный самолет Extra 300, используется для фигур высшего пилотажа и в аэробатике
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Бизнес-джет Dassault Falcon 8X
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Пассажирский ближнемагистральный турбовинтовой самолёт Dornier 328
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Бразильский пассажирский самолёт средней дальности Embraer E-195-E2
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