Big data и сбежавшие пилоты: как прошло собрание акционеров «Аэрофлота»
Авиакомпания испытывает трудности с летным составом, признал гендиректор
В офисном центре «Аэрофлота» проходит годовое общее собрание акционеров
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На собрание пришли акционеры с 73% голосов, кворум есть
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По словам гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева, сейчас компания на четвертом месте в мире по цифровизации. В компании внедрили восемь приложений big data, отметил он
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«Аэрофлот» в прошлом году получил "4 звезды" рейтинга Skytrax впервые в истории гражданской авиации России и признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае, перечислил Савельев среди прочего
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Сейчас авиакомпания испытывает определенные трудности с пилотами – они уходят работать в Азию, в Китай, там платят больше, рассказал гендиректор авиаперевозчика
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По словам Савельева, всех пилотов предупредили, что тех, кто уйдет, обратно уже не возьмут, только через три года. Ушел – значит ушел, резюмировал он
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Он назвал лоукостер «Победа» уникальным проектом: за прошлый год компания получила порядка пяти наград, в том числе от Boeing за рекордный налет на Boeing 737
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У «Победы» Boeing 737 держатся в воздухе около 15 часов в сутки, такого нет ни у Ryanair, ни у Easyjet – ведущих лоукостеров Европы, продолжил Савельев
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В конце 2016 г. капитализация «Аэрофлота» составляла $2,8 млрд, а сегодня – уже $3,6 млрд, сейчас компания оценивает, стоит ли ей бороться за рейтинг «5 звезд» Skytrax, отметил гендиректор «Аэрофлота». Помочь в повышении рейтинга должен аэропорт «Шереметьево», добавил он.
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Таких авиакомпаний с пятью звездами в мире всего девять, и среди них нет ни американских, ни европейских
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По словам Савельева, группа «Аэрофлот» досрочно выполнит пункт стратегии по достижению перевозок 70 млн пассажиров – не в 2025 г., а в 2022 г.
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Собрание акционеров проходит в офисном центре «Аэрофлота» в д. Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево»
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В штаб-квартире «Аэрофлота»
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В офисе можно было посмотреть на образцы униформы
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