Транспорт

Big data и сбежавшие пилоты: как прошло собрание акционеров «Аэрофлота»

Авиакомпания испытывает трудности с летным составом, признал гендиректор
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото