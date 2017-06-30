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Собрание акционеров «Башнефти» прошло в фирменных цветах «Роснефти»

Это первое годовое собрание после того, как владельцем 69,3% компании стала госкомпания
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