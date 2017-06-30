Собрание акционеров «Башнефти» прошло в фирменных цветах «Роснефти»

В. Петлевой / Ведомости

С приходом нового акционера в «Башнефть» изменились и правила участия в годовом собрании. Теперь, как и на собраниях «Роснефти», ножи, пистолеты, ноутбуки, фото- и видеоаппаратуру проносить и применять запрещено

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