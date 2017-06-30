Собрание акционеров «Башнефти» прошло в фирменных цветах «Роснефти»
Это первое годовое собрание после того, как владельцем 69,3% компании стала госкомпания
В Уфе проходит первое годовое собрание акционеров «Башнефти», после того как владельцем 69,3% компании стала «Роснефть»
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На входе акционеров встречали девушки в желтых шарфиках
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Стенды для консультаций оформлены в корпоративных тонах «Роснефти», но на них изображены сразу два бренда - «Башнефти» и «Роснефти»
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С приходом нового акционера в «Башнефть» изменились и правила участия в годовом собрании. Теперь, как и на собраниях «Роснефти», ножи, пистолеты, ноутбуки, фото- и видеоаппаратуру проносить и применять запрещено
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Стенд регистрации посетителей собрания
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Новый предправления «Башнефти» Андрей Шишкин
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