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Как проходит собрание акционеров «Газпрома»

Сумма дивидендных выплат госкомпании по итогам 2016 года остается самой большой среди публичных российских компаний
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