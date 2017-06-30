Как проходит собрание акционеров «Газпрома»
Сумма дивидендных выплат госкомпании по итогам 2016 года остается самой большой среди публичных российских компаний
В центральном офисе «Газпрома» в Москве 30 июня проходит годовое общее собрание акционеров
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Акционеров традиционно угощали пирожными
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Регистрация акционеров
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«Газпром» направит на выплату дивидендов практически весь объем свободного финансового потока, полученного за 2016 г.», – заявил председатель правления компании Алексей Миллер
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Сумма дивидендных выплат «Газпрома» по итогам 2016 г. остается самой большой среди публичных российских компаний, отметил Миллер на годовом собрании акционеров
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Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев
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Председатель совета директоров Виктор Зубков
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На собрании акционеров в прямом эфире были запущены новые мощности Центральной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. По команде Миллера центр города переключили на новую схему энергоснабжения, передает корреспондент «Ведомостей»
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Министр энергетики Александр Новак
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Миллер также сообщил, что сегодня будут определены сроки начала поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Документы будут подписаны в течение нескольких дней
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Размер дивидендов «Газпрома», приходящихся на долю государства, составит 95 млрд руб.
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