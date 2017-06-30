Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов

Евгений Разумный / Ведомости

При задержке рейса на 6 часов и более ночью или на 8 часов и более днем от назначенного по расписанию времени пассажирам, зарегистрированным на рейс, предоставляется гостиница с обеспечением питания за счет авиакомпании, а также транспорт до места размещения и обратно

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