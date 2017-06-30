Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов
Шесть общепринятых правил, которые должен знать пассажир
В случае нерегулярности полетов (задержки или отмены рейсов), замены воздушного судна или других непредвиденных обстоятельств при ожидании отправления рейса более двух часов пассажирам предоставляется право бесплатно сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по факсу или электронной почте
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Пассажирам (независимо от статуса и класса обслуживания), зарегистрированным на рейс, предоставляется питание при задержке вылета на 4 часа и более от назначенного времени по расписанию. Время для определения вида питания (завтрак, обед или ужин) – местное
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Напитки предоставляются пассажирам при задержке вылета на 2 часа и более
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При задержке рейса на 6 часов и более ночью или на 8 часов и более днем от назначенного по расписанию времени пассажирам, зарегистрированным на рейс, предоставляется гостиница с обеспечением питания за счет авиакомпании, а также транспорт до места размещения и обратно
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Если срывается стыковка в одном билете, то авиакомпания должна поменять билеты на следующий рейс и если нужно – накормить и оплатить размещение в гостинице
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Если в гостиницах города по какой-нибудь причине авиакомпания не может разместить за свой счет, то пассажир имеет право оплатить пребывание в номере и затем подать документы на компенсацию с авиакомпании
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