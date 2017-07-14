10 самых важных самолетов России и СССР

Акимов Николай / Фотохроника ТАСС

АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3

2/10