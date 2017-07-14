10 самых важных самолетов России и СССР
Чем может похвастаться отечественный авиапром
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
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Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
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МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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