Жуковский готовится к открытию МАКСа
Авиасалон пройдет с 18 по 23 июля
В подмосковном Жуковском идут последние приготовления к авиасалону МАКС, который стартует 18 июля. Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan выступает на итальянских учебно-боевых самолетах Aermacchi MB-339. Это будет единственный иностранный пилотируемый военный летательный аппарат на авиасалоне, не считая военно-транспортных самолетов сопровождения ВВС ОАЭ С-17 и С-130 американского производства (но на стоянке их не будет)
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Буксировка опытного истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)
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Тренировочный полет пассажирского Sukhoi Superjet 100
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Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 в полете
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Восстановленный в Новосибирском НИИ СибНИА Ил-2
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Полет тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2
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Опытные истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)
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Региональный самолет Ил-114
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Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan
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Истребитель Су-30СМ Морской авиации
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Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У
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