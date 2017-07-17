Жуковский готовится к открытию МАКСа

Марина Лысцева / ТАСС

В подмосковном Жуковском идут последние приготовления к авиасалону МАКС, который стартует 18 июля. Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan выступает на итальянских учебно-боевых самолетах Aermacchi MB-339. Это будет единственный иностранный пилотируемый военный летательный аппарат на авиасалоне, не считая военно-транспортных самолетов сопровождения ВВС ОАЭ С-17 и С-130 американского производства (но на стоянке их не будет)

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