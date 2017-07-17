Главные экспонаты МАКС-2017
Новейшие беспилотники, истребители, бомбардировщики и гражданская авиация
«Птеродактиль» (Wing Long 1) – китайский беспилотник большой продолжительности полета, имеет ударные модификации. Машины такого класса производят и экспортируют только США, Китай и Израиль, в России и Европе их пока только разрабатывают. Эти беспилотники используют ВВС Ирака в войне против ИГ (запрещено в России), они закуплены Казахстаном и Узбекистаном
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ТВС-2ДТ – радикальная модификация легендарного «кукурузника» Ан-2 с необычными крыльями, сделанная в Новосибирске
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СР-10 – необычный учебный самолет с обратной стреловидностью крыла, разработанный частной компанией САТ. ВКС России не исключают их закупку, если машина пройдет испытания
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Самый современный широкофюзеляжный авиалайнер Airbus А350-900, который начал эксплуатироваться в январе 2015 г. Заказано уже более 800 машин, а произведено – 94
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Ми-171А2 – радикальная модернизация вертолета Ми-8/17, получившая новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование, модернизированный двигатель и т. д. На выставке представлен пятый опытный экземпляр
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Сейчас, когда столько разговоров о новых видах топлива, в том числе водородного, любопытно взглянуть на Ту-155, проходящий по разделу «легенда авиации»: ничем не отличающийся внешне от Ту-154 самолет, на котором еще в конце 80-х в качестве топлива отрабатывались водород и природный газ
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Новый российский истребитель пятого поколения Т-50, как и раньше, для публики будет показан только в воздухе. Машина находится на завершающей стадии испытаний
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Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan, которая будет выступать на МАКСе, прилетит на итальянских учебно-боевых самолетах MB 339. Это будет единственный иностранный пилотируемый военный летательный аппарат на авиасалоне, не считая военно-транспортных самолетов сопровождения ВВС ОАЭ С-17 и С-130 американского производства (но на стоянке их не будет)
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Новый фронтовой бомбардировщик СУ-34 выставлялся много лет, но сейчас он имеет репутацию использованного в реальных военных действиях в Сирии самолета. ВКС России получили уже около 100 таких машин
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Sukhoi Superjet 100 – единственный выпускаемый действительно серийно реактивный пассажирский самолет в современной России, в эксплуатации с 2010 г., выпущено более 130 машин. На стоянке ожидается демонстрация трех таких машин, в том числе одного в варианте увеличенной дальности (LR) и одного бизнес-джета
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