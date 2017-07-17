Главные экспонаты МАКС-2017

ANDY WONG / AFP

«Птеродактиль» (Wing Long 1) – китайский беспилотник большой продолжительности полета, имеет ударные модификации. Машины такого класса производят и экспортируют только США, Китай и Израиль, в России и Европе их пока только разрабатывают. Эти беспилотники используют ВВС Ирака в войне против ИГ (запрещено в России), они закуплены Казахстаном и Узбекистаном

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