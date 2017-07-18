Что нового авиапром сделал с предыдущего МАКСа

Иркут

Самолет первоначальной подготовки летчиков Як-152, созданный корпорацией «Иркут», совершил первый полет 29 сентября 2016 г. О намерении закупить машину заявляли Минобороны, по заказу которого она разрабатывается, и ДОСААФ. «Иркут» продвигает Як-152 как часть комплекса подготовки летчиков для своих машин, где после обучения на нем курсант пересаживается на самолет повышенной подготовки Як-130, а затем – на истребитель Су-30СМ. Вполне вероятно, что заказчики Як-130 и Су-30 станут покупателями и Як-152 – а это такие страны, как Алжир, Мьянма, Бангладеш, Белоруссия, а в перспективе и другие страны

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