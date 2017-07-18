Что нового авиапром сделал с предыдущего МАКСа
Не у всех российских новинок заказчики очевидны
Взлетевший впервые 28 мая 2017 г. новый среднемагистральный российский лайнер МС-21 – главный проект последних лет. Разработчик самолета – корпорация «Иркут» – заявляет о наличии твердых заказов на 175 самолетов и «мягких» – более чем на 100 машин (данные на июль 2017 г.). МС-21 попадает в самую востребованную на мировом рынке нишу пассажирских авиалайнеров и будет конкурировать с Boeing 737 и А320 – самыми массовыми машинами на мировом рынке
1/7
Самолет первоначальной подготовки летчиков Як-152, созданный корпорацией «Иркут», совершил первый полет 29 сентября 2016 г. О намерении закупить машину заявляли Минобороны, по заказу которого она разрабатывается, и ДОСААФ. «Иркут» продвигает Як-152 как часть комплекса подготовки летчиков для своих машин, где после обучения на нем курсант пересаживается на самолет повышенной подготовки Як-130, а затем – на истребитель Су-30СМ. Вполне вероятно, что заказчики Як-130 и Су-30 станут покупателями и Як-152 – а это такие страны, как Алжир, Мьянма, Бангладеш, Белоруссия, а в перспективе и другие страны
2/7
Эффектная выкатка истребителя МиГ-35 (второго с таким названием) состоялась в подмосковных Луховицах в январе 2017 г., а первый полет произошел еще в 2016 г. Машина создана на основе отработанных решений корабельного истребителя МиГ-29К. Минобороны России заявило о том, что выдаст заказ на самолет после завершения НИОКР, которые и финансируются этим ведомством. Самолет также продвигается на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки
3/7
Средний вертолет Ка-62 совершил первый полет 25 мая в Арсеньеве (Приморье). Он разработан на базе вертолета Ка-60, но оснащен французскими двигателями и австрийской трансмиссией, что должно повысить его конкурентоспособность на мировом рынке. Однако сейчас для выхода на рынок машины такого класса неудачное время, отмечают эксперты: производство вертолетов такой размерности во всем мире испытывает спад из-за падения цен на нефть, т.к. их главными заказчиками предполагались нефтяники, разрабатывающие шельфовые месторождения. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов не исключил, что заказчиком Ка-62 станут Вооруженные силы – изначально Ка-60 разрабатывался как корабельный вертолет
4/7
Программа создания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В возобновлена в 2015 г. (Предыдущий министр обороны, Анатолий Сердюков, объявил о приостановке программы в 2010 г. и о том, что самолет пригодится только генералам для «полетов на рыбалку».) Первый полет машины ожидался в июне 2017 г., но перенесен на конец текущего года. Министерство обороны заявило о своей заинтересованности в машине, которая должна сменить разработанные на Украине Ан-26 и другие легкие транспортные самолеты «Антонова», отношения с которым после 2014 г. находятся на грани разрыва
5/7
Среднетяжелый вертолет Ми-38, разрабатываемый с 90-х гг., получил 30 декабря 2015 г. от Росавиации сертификат типа на транспортный вариант машины. Продолжается сертификация пассажирского варианта, ожидается разработка спасательного. Весной 2016 г. «Вертолеты России» объявили о получении первого заказа на три машины от неназываемого заказчика. Не исключено, что одним из стартовых заказчиков машин, в том числе разрабатываемого арктического варианта, опять станет Минобороны, ведь спрос на мировом рынке на машины такой размерности невелик
6/7
Средний вертолет Ми-171А2, представляющий собой глубокую модернизацию легендарного Ми-8/17, должен получить российский сертификат 15 августа 2017 г. Предполагалось, что это произойдет во время МАКСа, но проведение салона было сдвинуто на июль. Машина должна найти спрос – Ми-8/17 один из самых массовых вертолетов в истории и до сих пор производится сотнями в год. Гендиректор «Ютэйр» (крупнейший в мире гражданский эксплуатант машин семейства Ми-8/17) Андрей Мартиросов заявил, что внимательно следит за этой программой и считает ее даже более важной, чем разработка вертолетов новых типов
7/7