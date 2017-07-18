Как прошел первый день авиасалона МАКС

Максим Стулов / Ведомости

МАКС проходит 18–23 июля. Для зрителей салон будет открыт все шесть дней, но на дни деловых мероприятий (18–20 июля) билеты стоят 2500–2800 руб., а летная программа будет сокращенной, 21–23 июля билеты обойдутся в 800–900 руб.

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