Как прошел первый день авиасалона МАКС
Истребители, беспилотники и авиалайнеры
В подмосковном Жуковском на аэродроме «Раменское» в 13-й раз проходит Международный авиационно-космический салон – МАКС. На фото новый истребитель МиГ-35 на взлете
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МАКС проходит 18–23 июля. Для зрителей салон будет открыт все шесть дней, но на дни деловых мероприятий (18–20 июля) билеты стоят 2500–2800 руб., а летная программа будет сокращенной, 21–23 июля билеты обойдутся в 800–900 руб.
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