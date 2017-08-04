На руднике «Алросы» произошел прорыв воды
Авария обвалила акции компании почти на 4,2%
В шахте рудника «Мир» (г. Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании «Алроса» произошел прорыв воды
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В момент аварии в шахте находились 142 человека
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По сообщению компании, на предприятии был оперативно введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб
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Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в шахту попало 200 000 куб. м воды
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В ГУ МЧС по Якутии уточнили, что подтопление грунтовыми водами одной из насосных станций произошло на 210-м горизонте рудника
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Работа рудника была полностью приостановлена
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Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 г., планируемый срок эксплуатации — 50 лет
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Сейчас на подземный рудник «Мир» приходится около 11% добычи «Алросы»
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Капитализация «Алросы» сегодня потеряла 4,18%, снизившись до 599,7 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи
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Это второе за неделю ЧП на руднике «Мир». 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб
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