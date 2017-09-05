Путин запустил одно из крупнейших в России месторождений золота
Производство на Наталке составит 420 000-470 000 унций в год
Президент Владимир Путин запускает добычу золота на Наталкинском месторождении, 15-м по величине в мире и крупнейшем из разрабатываемых в России
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Запуск по телемосту планируется на стенде «Полюса» на Восточном экономическом форуме
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Наталкинское месторождение в Магаданской области – один из давних проектов «Полюса»
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С 2011 по 2016 г. инвестиции «Полюса» в разработку месторождения составили $2 млрд
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Золотоизвлекательная фабрика на Наталкинском месторождении выйдет на полную мощность к 2019 г.
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До 2020 г. в месторождение может быть инвестировано еще $503 млн.
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Подземная добыча золота на месторождении началась еще в 1945 г.
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Акции компании – владельца лицензии «Полюс» начал скупать еще в 2003 г.
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Производство на Наталке будет 420 000–470 000 унций золота в год
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Это обеспечит «Полюсу» 15–20% всего производства золота в 2019 г. Сейчас «Полюс» – первый в России, в 2016 г. он произвел 1,9 млн унций золота
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