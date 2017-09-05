Промышленность

Путин запустил одно из крупнейших в России месторождений золота

Производство на Наталке составит 420 000-470 000 унций в год
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