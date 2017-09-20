Взлеты и падения героев публикаций «Ведомостей» за 18 лет

Антон Денисов / Фотохроника ТАСС, Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре 1999 г., когда запускались «Ведомости», Алексей Кудрин уже занимал пост первого заместителя министра финансов – тогда им был Михаил Касьянов. Незадолго до этого, он успел поработать в РАО «ЕЭС Россия» в команде Анатолия Чубайса ­– также в должности зама. С 2000 г. по 2011 г. Алексей Кудрин комментировал статьи «Ведомостей» в статусе министра финансов. Теперь же – он возглавляет Центр стратегических разработок и готовит для президента стратегию реформ

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