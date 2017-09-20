Взлеты и падения героев публикаций «Ведомостей» за 18 лет
Как изменились самые яркие бизнесмены и политики современной России
В сентябре 1999 г., когда запускались «Ведомости», Алексей Кудрин уже занимал пост первого заместителя министра финансов – тогда им был Михаил Касьянов. Незадолго до этого, он успел поработать в РАО «ЕЭС Россия» в команде Анатолия Чубайса – также в должности зама. С 2000 г. по 2011 г. Алексей Кудрин комментировал статьи «Ведомостей» в статусе министра финансов. Теперь же – он возглавляет Центр стратегических разработок и готовит для президента стратегию реформ
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В год основания «Ведомостей», как и сейчас, Вагит Алекперов – бессменный президент Лукойла. За это время добыча нефти компанией выросла на 18% до 92 млн т
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В 1999 г. Герман Греф – первый замминистра государственного имущества. В 2007 г. Греф покинул правительство в должности министра экономического развития и торговли и перешел в банковский бизнес, заняв кресло президента, председателя правления Сбербанка
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В 1999 г. Владимир Потанин – тогда еще совместно с Михаилом Прохоровым – владел холдинговой компанией «Интеррос» (тогда ей принадлежали «Норильский никель», нефтяная компания «Сиданко» и другие активы, которые позже были объединены в концерн «Силовые машины»). Сейчас Владимир Потанин – по-прежнему владелец «Интерроса» и «Норникеля», крупнейшего производителя никеля и палладия в мире
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В 1999 г. Андрей Костин – председатель «Внешэкономбанка», а сейчас – президент, председатель правления группы ВТБ
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В августе 1999 г. директор ФСБ Владимир Путин возглавил правительство. А 31 декабря Путин становится исполняющим обязанности президента России. Побыв в должности премьера с 2008 по 2012 г. Путин вернулся на пост президента
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В 1999 г., как и сейчас, Михаил Фридман – председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп», одним из основателей которого он и является. Главная сделка консорциума в тот год – увеличение доли в нефтяной компании ТНК до 99,9%. На сегодняшний день у «Альфы» по-прежнему есть финансовые и инвестиционные активы, X5 Retail, Росводоканал и производство минеральной воды под брендом Borjomi. Свою долю ТНК-ВР консорциум продал начале 2013 г. «Роснефти» за $13,86 млрд наличными
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К моменту, когда начали выходить «Ведомости», бывший комсомольский деятель Ходорковский уже успел стать владельцем одного из крупнейших банков – «Менатеп», промышленной империи «Роспром» и, самое главное, – нефтяной компании ЮКОС. В 2017 г. Михаил Ходорковский уже экс-владелец ЮКОСа, который более 10 лет провел за решеткой по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь у Ходорковского есть своя общественная организация «Открытая Россия» и акселератор для стартапов в области медиа «Открытые медиа»
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В год основания «Ведомостей» Дмитрий Медведев назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Затем «Ведомости» писали о Медведеве – председателе совета директоров «Газпром», зампредседателя правительства и президенте страны. С 2012 г. Медведев возглавляет правительство
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В 1999 г. один из основных активов Романа Абрамовича – «Сибнефть» (нынешняя «Газпром нефть» – в 2005 г. предприниматель продал 73% акций компании «Газпрому» за $13 млрд). Осенью бизнесмен занялся и политикой, а 19 декабря 1999 г. избран депутатом Госдумы как кандидат по Чукотскому одномандатному округу. Сейчас у бизнесмена почти треть пакета «Евраза», 24% «Первого канала», недвижимость и футбольный клуб Chelsea. Вместе с партнером по «Евразу» Александром Абрамовым он владеет 6,28% акций «Норильского никеля»
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В 1999 г. Алексей Улюкаев – замдиректора института экономики переходного периода (институт им. Егора Гайдара). В этот год Улюкаев баллотировался в Госдуму как кандидат от блока блока «Союз правых сил» по Чертановскому одномандатному округу, но на выборах в Госдуму не прошел. В разные годы «Ведомости» писали об Улюкаеве – первом зампреде ЦБ и министре экономического развития, иногда министр Улюкаев сам выступал в роли автора статей, опубликованных в издании. Теперь Улюкаев – подсудимый в одном из самых громких процессов этого года – «Роснефть» обвинила его в вымогательстве взятки
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В 1999 г. Эльвира Набиуллина – зампредправления «Промторгбанка» и исполнительный директор Евроазиатской рейтинговой службы. После работы в правительстве, в 2013 г. Набиуллина возглавила Центральный банк
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В 1999 г. Анатолий Чубайс стоял у истоков одного из своих главных проектов – реформы российской электроэнергетики (продолжалась с 1997 по 2008 г.), занимая пост председателя правления РАО «ЕЭС России». Сейчас Чубайс возглавляет «Роснано»
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В 1999 г. Юрий Лужков – уже мэр Москвы. Этот пост он занимал до сентября 2010 г. Сейчас экс-мэр выращивает гречку и другие злаки в Калининградской области. «Частный конный завод «Веедерн», принадлежащий Лужкову, разводит чистопородных лошадей и занимается овцеводством и переработкой сельхозпродукции
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Валентина Матвиенко в августе 1999 г. назначена зампредом правительства в кабинете Путина. С 2011 г. бывший губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко возглавила Совет Федерации
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Основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда выступал на страницах «Ведомостей» как депутат Госдумы разных созывов
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В 1999 г. Сергей Шойгу возглавлял министерство по делам гражданской обороны и был удостоен звания Героя России. Сейчас генерал армии Сергей Шойгу – министр обороны
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В 1999 г. Сергей Кириенко – сопредседатель и лидер Избирательного блока «Союз правых сил», до этого он уже успел побывать министром ТЭК и премьер-министром. С ноября 2005 г. Кириенко возглавлял госкорпорацию «Росатом», а осенью 2016 г. был назначен на пост первого замруководителя администрации президента
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