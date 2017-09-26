Пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»
Авиакомпания задерживает рейсы из-за финансовых трудностей
Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» отчаялись вылететь из аэропорта Домодедово. С 26 сентября «Вим-авиа» прекратила отправки пассажиров за рубеж
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«Вим-авиа» выполнит своими силами или с помощью других авиакомпаний обязательства по возврату россиян из-за рубежа, и в максимально возможном объеме будет выполнять регулярные рейсы, сообщает Минтранс
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Бланк заявления о претензии в руках одного из пассажиров
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С сегодняшнего дня все самолеты «Вим-авиа» будут летать из аэропорта «Внуково», сообщили пресс-службы Минтранса и «Внуково» 26 сентября
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До сих пор «Вим-авиа» базировалась в «Домодедово», в парке у нее 29 самолетов
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово
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