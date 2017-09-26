Транспорт

Пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»

Авиакомпания задерживает рейсы из-за финансовых трудностей
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