Пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»

Максим Стулов / Ведомости

«Вим-авиа» выполнит своими силами или с помощью других авиакомпаний обязательства по возврату россиян из-за рубежа, и в максимально возможном объеме будет выполнять регулярные рейсы, сообщает Минтранс

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