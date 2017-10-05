Кто пришел в Кремль на встречу с королем Саудовской Аравии
Кадыров, Сечин, Мединский и другие российские политики и бизнесмены
5 октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве
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Путин поблагодарил монарха за его визит. «Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию, - сказал он. - Уже само по себе это очень знаковое событие»
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После встречи Путина с королем Саудовской Аравии в Кремле прошла церемония подписания документов, на которой присутствовали политики и бизнесмены. На фото: глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
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Министр обороны Сергей Шойгу и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
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Президент Татарстана Рустам Минниханов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Министр культуры Владимир Мединский
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Министр промышленности и торговли Росии Денис Мантуров
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
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Управляющий директор государственного публичного инвестиционного фонда (PIF) Ясир бин Отман Аль Румайан и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
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