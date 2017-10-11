Дмитрий Костыгин в суде

Антон Ваганов / для Ведомостей

«Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – передал адвокат Костыгина слова предпринимателя

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