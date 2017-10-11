Дмитрий Костыгин в суде
Совладельца «Юлмарта» обвиняют в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей
Вечером 10 октября Следственный комитет Петербурга задержал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Константин Добрынин
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По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению
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Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании. СКР сообщил, что в ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы
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Следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте обвиняемого
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Источники «Фонтанки» сообщали, что дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. В банке подтверждали «Ведомостям», что обращались к правоохранителям из-за мошенничества при получении кредита лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта»
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«Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – передал адвокат Костыгина слова предпринимателя
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