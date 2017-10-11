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Дмитрий Костыгин в суде

Совладельца «Юлмарта» обвиняют в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей
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