Винодельни Калифорнии терпят ущерб из-за пожаров
Эта отрасль приносила $58 млрд экономике штата
Число жертв природных пожаров на севере Калифорнии превысило 30 человек, сообщает Reuters. В результате пожара сгорели 3500 жилых домов и офисов (данные на 13 октября). На фото квартал города Санта-Роза в винодельческом округе Сонома
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В долине Напа пожары повредили или уничтожили не меньше 13 винодельческих хозяйств
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Последствия стихии для виноделов штата еще трудно оценить, отмечают эксперты Reuters и Bloomberg. При этом отрасль приносит экономике Калифорнии почти $58 млрд
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В Напе и Сономе находится более 1000 виноделен, которые обеспечивают 85% производства всего вина США, пишет Bloomberg
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Ассоциация виноделов округа Напа заверила, что до начала пожара было убрано 90% урожая винограда
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Это уже второе стихийное бедствие, принесшее крупный ущерб региону за последние три года. Убытки от сильного землетрясения в штате в 2014 г. оцениваются в $500 млн, сообщает Bloomberg. Разрушения виноделен и виноградников влекут за собой убытки и в туризме
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О прогнозах на урожай следующего года ничего не сообщается
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Нынешнее бедствие можно считать и одним из наиболее разрушительных для штата, отмечает Reuters
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Выжжено более 77 000 га, что сопоставимо с площадью города Нью-Йорка
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В списке пропавших без вести округа Сонома, составленных региональными властями, числилось около 900 человек, 437 из них были впоследствии найдены живыми
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Причина пожара устанавливается. Пока чиновники называют вероятной причиной возгорания упавшую из-за сильного ветра опору ЛЭП
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На вечер среды число эвакуированных в Калифорнии составляло около 25 000 человек
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