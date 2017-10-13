Винодельни Калифорнии терпят ущерб из-за пожаров

Eric Risberg / AP

Это уже второе стихийное бедствие, принесшее крупный ущерб региону за последние три года. Убытки от сильного землетрясения в штате в 2014 г. оцениваются в $500 млн, сообщает Bloomberg. Разрушения виноделен и виноградников влекут за собой убытки и в туризме

6/12