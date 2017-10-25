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Реквизит «Матильды» выставлен на продажу

Киностудия «Рок» рассчитывает собрать за выставленные на «Юле» предметы 8,3 млн рублей
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