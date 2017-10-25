Реквизит «Матильды» выставлен на продажу
Киностудия «Рок» рассчитывает собрать за выставленные на «Юле» предметы 8,3 млн рублей
В первые дни после премьеры «Матильды» в Москве и Петербурге кинокомпания «Рок» Алексея Учителя выставила на продажу несколько предметов реквизита фильма в интернет-сервисе бесплатных объявлений «Юла». Один из них – огнеупорный шлем офицера Воронцова (его играет актер Данила Козловский). Шлем сделан художником из Белоруссии Олегом Седловским из специально обработанной кожи и металла. Его стоимость в киностудии оценили в 75 000 руб.
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Самый дорогой предмет, выставленный на «Юле», – мотоцикл, снимавшийся помимо «Матильды» в художественных фильмах «Татарская княжна» и «Батальон». Внешний вид придуман художником-постановщиком Верой Зелинской на основе реального мотоцикла 1915 г. и эскизов самодвижущихся двухколесных машин, которые начали появляться еще в 60-е гг. 19-го в. Первые мотоциклы содержали много деревянных элементов, были довольно громоздкими и развивали небольшую скорость, отмечают в киностудии. Прототипом стал мотоцикл Harley Davidson, приобретенный царским правительством и поставленный на вооружение в русскую армию (стоимость оценивается в 8 млн руб.)
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Всего на продажу выставлено 30 предметов, в том числе 3 маски, которые снимались не в фильме, а в сериале «Матильда». Он будет идти на ТВ в июле. Маски сделаны вручную в стиле барокко, вышиты золотой нитью и не повторяются. Стоимость – 20 000 руб. каждая
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На «Юлу» выставили 3 театральных бинокля, стилизованных под начало XX в.
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Стоимость каждого бинокля – 7500 руб. «Все предметы реквизита, использованные при съемках "Матильды", – плод труда талантливых художников, которые изучили эпоху вдоль и поперек, чтобы повторить оригиналы в мельчайших деталях. Это действительно исключительная работа и редкое качество», – прокомментировал продажу Алексей Учитель, режиссер картины
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Подарочная шкатулка ручной работы, обтянутая шёлком. По сюжету она использовалась для хранения предметов гардероба и бижутерии. Стоимость – 20 000 руб.
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Также киностудия «Рок» продает набор фотографий актеров кинокартины в образе Матильды Кшесинской и Николая II
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Ни один из предметов, выставленных на продажу, не является антиквариатом, заявили в киностудии «Рок». Все было создано специально для съемок. Вырученные от продажи средства будут переданы в благотворительный фонд «Галчонок», созданный для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы, отметили в киностудии
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Еще одна из масок, изготовленных для сцены дня рождения Николая II. Всего киностудия «Рок» рассчитывает собрать за выставленные на «Юле» предметы около 8,3 млн руб.
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На «Юле» выставлено 10 фотоальбомов и 10 афиш, подписанных Алексеем Учителем. «Мне приятно, что благодаря распродаже на "Юле" мы сможем не только порадовать любителей редкостей, но и оказать материальную помощь детям, которые в этом нуждаются», – отметил Учитель
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