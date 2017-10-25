Реквизит «Матильды» выставлен на продажу

Киностудия «Рок»

Самый дорогой предмет, выставленный на «Юле», – мотоцикл, снимавшийся помимо «Матильды» в художественных фильмах «Татарская княжна» и «Батальон». Внешний вид придуман художником-постановщиком Верой Зелинской на основе реального мотоцикла 1915 г. и эскизов самодвижущихся двухколесных машин, которые начали появляться еще в 60-е гг. 19-го в. Первые мотоциклы содержали много деревянных элементов, были довольно громоздкими и развивали небольшую скорость, отмечают в киностудии. Прототипом стал мотоцикл Harley Davidson, приобретенный царским правительством и поставленный на вооружение в русскую армию (стоимость оценивается в 8 млн руб.)

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