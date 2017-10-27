«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд
Новый состав будет курсировать между «Внуково» и Киевским вокзалом
«Аэроэкспресс» в пятницу, 27 октября, запустил двухэтажные поезда с Киевского вокзала в аэропорт «Внуково»
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Производитель поездов – швейцарская компания Stadler
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В ноябре такой же поезд начнет ходить с Павелецкого вокзала в аэропорт «Домодедово», заявил на церемонии запуска министр транспорта Максим Соколов
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Отвечая на вопрос о перспективах запуска двухэтажных поездов в северный терминал «Шереметьево», Соколов сказал, что это потребует финансовых расчетов, передает «Интерфакс»
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Кабина машиниста
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Проход на второй этаж поезда
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Всего на направлении Киевский вокзал – аэропорт «Внуково» планируется ввести в эксплуатацию четыре поезда до конца ноября, сообщил «Аэроэкспресс»
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В «Домодедово» будут курсировать семь двухэтажных поездов
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Всего «Аэроэкспресс» закупил 11 двухэтажных поездов
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Предусмотрено 396 сидячих мест в четырехвагонном поезде и 700 мест в шестивагонном поезде, из них 84 места в бизнес-классе
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Новые поезда способны развивать скорость до 160 км/ч
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Каждый вагон оснащен несколькими экранами и розетками
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WiFi-сеть бесплатная, обещают в компании
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В вагоне поезда есть туалет
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«Аэроэкспресс» - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы
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В 2016 г. услугами компании воспользовались 11,6 млн человек
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Пассажиры поезда также могут купить напитки, легкие закуски и свежую прессу
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