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«Шереметьево» вошел в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Согласно данным британской OAG, 97% рейсов из московского аэропорта выполнены с задержкой не более 15 минут
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