«Шереметьево» вошел в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Alex Len

Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок

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