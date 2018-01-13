«Шереметьево» вошел в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира
Согласно данным британской OAG, 97% рейсов из московского аэропорта выполнены с задержкой не более 15 минут
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
1/11
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
2/11
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты, 82,38% вылетов выполнены в срок
3/11
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
4/11
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
5/11
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
6/11
На седьмом месте аэропорт чикагский аэропорт О'Хара (79,85%)
7/11
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
8/11
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурт-на-Майне (76,35%)
9/11
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт Хитроу (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорта Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарль-де-Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт Инчхон (Сеул)
10/11
Среди воздушных гаваней с пассажиропотоком от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов-прилетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошел аэропорт Миннеаполиса Сент-Пол (85,72%) и катарский Хамад (85,41%)
11/11
Самые популярные галереи