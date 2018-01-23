Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon
При помощи сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета покупателя
Американский интернет-ритейлер Amazon в понедельник открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов, сообщил официальный сайт компании
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Чтобы войти в магазин через турникет, нужен смартфон с приложением от Amazon
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Войдя в магазин, покупатель может взять все необходимые продукты, положить в специальную сумку и покинуть помещение
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При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении
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Отказаться от товара можно, поставив его обратно на полку
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В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, комплексирование данных с разных датчиков и глубинное обучение
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Tехнология не нуждается в радиочастотных метках (RFID) на товарах
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Автоматизированный магазин Amazon, отмечает ВВС, открылся в тестовом режиме год назад только для сотрудников компании
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Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя
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По мнению The New York Times, подобные технологии угрожают рабочим местам примерно 3,5 млн кассиров в США, но компания говорит, что нововведение просто даст им другую работу
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