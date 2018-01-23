Торговля и услуги

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

При помощи сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета покупателя
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