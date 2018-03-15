Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске

При взлете у Ан-12 сорвало створку грузового люка
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Archer
09:47 15.03.2018
Хороший сюжет для кино. У кого-то на улице праздник - грузовик с пряниками перевернулся.
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