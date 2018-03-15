Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске
При взлете у Ан-12 сорвало створку грузового люка
15 марта при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало створку грузового люка, сообщил якутский аэропорт. По данным ИА YakutiaMedia, самолет перевозил золото, бриллианты и платину
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Из самолета высыпалось около 3,4 т золота, сообщили ТАСС в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте
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Самолет к рейсу готовили техники, которые входят в состав экипажа Ан-12. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд, согласно которой самолет был исправен и готов к полету
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На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал
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