С чего начинался «Аэрофлот»

ТАСС

25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот»

На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.

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