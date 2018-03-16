С чего начинался «Аэрофлот»
Предшественнику авиакомпании – обществу «Добролет» – исполняется 95 лет
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты
На фото: гидроплан АО «Добролет»
На фото: гидроплан АО «Добролет»
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25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот»
На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Советский рекламный плакат
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Советский рекламный плакат
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Советский рекламный плакат
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