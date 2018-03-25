Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

«Корпорация «Иркут»

В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21

6/9