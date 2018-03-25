Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21
Он предназначен для проведения летных испытаний
На Иркутском авиационном заводе построили второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний
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Всего в летных испытаниях будет задействовано 4 самолета МС-21-300
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МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет востребованного среднемагистрального класса
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В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
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«В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21
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Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г.
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25 марта второй самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. «При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
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