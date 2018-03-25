Бизнес / Транспорт

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

Он предназначен для проведения летных испытаний
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