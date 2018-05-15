Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Бизнесмен признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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