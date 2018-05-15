Бизнес / Транспорт

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Бизнесмен признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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13:34 15.05.2018
Мост отжатия.
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