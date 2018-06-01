Бизнес / Транспорт

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Он выполнен в стиле русского конструктивизма
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