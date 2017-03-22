На Черкизовский мясокомбинат пришли с обысками – ТАСС

Руководителей Черкизовского мясоперерабатывающего завода заподозрили в попытке хищения 16 млн руб., сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, на предприятии начались обыски, сотрудники полиции изымают документы, интересующие следствие. По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы совместно с сотрудниками из столичного Главного следственного управления пресекли хищение более 16 млн руб., сообщил ТАСС начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев. Полицейские выяснили, что руководство одного из московских мясоперерабатывающих предприятий с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость представило в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 млн руб., объяснил он, не назвав это предприятие. «Указанная сумма налога была сформирована за счет вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольной фиктивной организацией», - сказал Князев.

«Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили, что на территории предприятия в среду начались следственные действия, там ищут важные для расследования предметы и документы. Информированный источник «Интерфакса» также подтвердил, что речь идет о Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.