Соучредитель «Деловых линий» объявлен в розыск по делу о неуплате налогов

Бывший соучредитель компании «Деловые линии» объявлен в розыск по уголовному делу о неуплате компанией налогов на сумму более 1 млрд руб., сообщил Следственный комитет России (СКР). Следствие установило, что к преступлению причастен 38-летний Александр Богатиков. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

«17 марта 2017 г. в отношении Богатикова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако в назначенное время он не явился к следователю для производства следственных действий, об уважительных причинах своей неявки не сообщил, в связи с чем был объявлен в розыск», - говорится в сообщении СКР.

«Деловые линии» сегодня назвали действия СКР незаконными и необоснованными, указав, что Богатиков лично являлся в СКР и не уклонялся от общения со следствием. «Объявление в розыск лица, которое не скрывается от следствия, может рассматриваться исключительно как попытка неправомерного давления», - считает компания.

«Деловые линии» утверждают, что Богатиков не прибыл для дачи показаний 17 марта из-за участия адвоката в другом процессе, а 20 и 21 марта следователь не принял Богатикова с защитником. «Следствие располагает подтверждающими указанные выше сведения доказательствами. Адвокаты примут меры по обжалованию», - пишет компания.

«ГК «Деловые линии» работает в штатном режиме. Налоговые претензии, полученные компанией, были погашены еще в декабре 2016 г. Факт уплаты является основанием для прекращения уголовного дела», - сообщила ГК.

В феврале ГК «Деловые линии» обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании недействительным решения ФНС о доначислении недоимки за 2011–2013 гг. по НДС в размере 515,6 млн руб. и по налогу на прибыль организаций (573,4 млн руб.), а также пеней и штрафов. Предварительное заседание должно состояться сегодня, 22 марта.

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов СК арестовал имущество «Деловых линий» на сумму более 1,5 млрд руб. Компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. Практика, когда компания погашает предъявленную ФНС задолженность в целях ее уменьшения за счет начисляемых пеней, а затем принимает решение об оспаривании претензий, широко распространена, говорил представитель «Деловых линий».

ГК «Деловые линии» - одна из крупнейших транспортно-логистических фирм России, работает с 2001 г. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Парк автомобилей - 4000 единиц, штат сотрудников - 20 000 человек.

Компания «Деловые линии» фигурирует в материалах уголовного дела о взятке, по которому, в частности, был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко. Следствие полагает, что он вымогал у коммерсанта не менее 100 млн руб. за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией «Деловые линии» на сумму 1 млрд руб. Также были задержаны два его предполагаемых посредника - Константин Марченков и Сергей Зиновенко.