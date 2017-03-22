Путин: «Северный поток» не направлен против партнеров

Проект «Северный поток» не направлен против каких-то партнеров, Россия готова продолжать отношения со всеми партнерами, в том числе с Украиной, заявил президент России Владимир Путин.

«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен ни против каких бы то ни было наших партнеров, в том числе российских партнеров. Мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной в качестве транзитера», - сказал Путин на встрече с главой концерна BASF Куртом Боком.

Он добавил: «Но исходим из того, что нам будут предоставляться надежные, экономически выгодные рыночные условия для совместной работы».