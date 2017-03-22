Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров «Аэрофлота»

Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров «Аэрофлота», в нем только одно изменение по сравнению с прошлогодним документом. В совет выдвинут первый зампредседателя ВЭБа Михаил Полубояринов, много лет проработавший в «Аэрофлоте», в 2003-2009 гг. он был заместителем гендиректора по финансам авиакомпании.

В списке кандидатов представлен нынешний председатель совета директоров «Аэрофлота» Кирилл Андросов и пять действующих членов совета: гендиректор Виталий Савельев, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В качестве независимых директоров правительство выдвинуло управляющего директора ООО «Ренессанс брокер» Игоря Каменского и гендиректора ООО «АРИДА» Василия Сидорова.

В новый состав не выдвинут руководитель российского подразделения Unicredit Михаил Алексеев.