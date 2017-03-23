Минсельхоз назвал возможный ответ на введенные Турцией пошлины на ввоз российского зерна

В Министерстве сельского хозяйства России считают давлением решение Турции ввести пошлины на импорт российской сельхозпродукции. Ведомство отвергает такой способ возвращения на российский рынок ранее запрещенных турецких товаров, заявил ТАСС руководитель министерства Александр Ткачев. Это может привести к полному прекращению ввоза в Турцию российской пшеницы, кукурузы, бобовых, риса и другой сельхозпродукции, предупредил он.

С 15 марта Турция исключила российскую сельхозпродукцию из товаров, которые можно ввозить без пошлин. Ранее беспошлинный режим для российской продукции действовал в случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны, напоминает ТАСС. Для ее продажи в Турции было необходимо уплачивать пошлину в размере 130%. Теперь эта пошлина действует на любой импорт сельхозпродукции из России в Турцию, что существенно усиливает нагрузку на российских экспортеров, отмечает агентство.

Некоторые участники рынка предположили на прошлой неделе, что ограничения со стороны Турции введены в попытке ускорить переговоры о возобновлении поставок томатов и других овощей в Россию, сообщает Reuters.

С 1 января 2016 г. Россия ввела эмбарго на ряд сельхозпродуктов из Турции из-за ухудшения двусторонних отношений. После примирения летом 2016 г. в октябре Россия снова разрешила ввоз из Турции косточковых и цитрусовых. 9 марта 2017 г. Москва сняла эмбарго с гвоздики, репчатого лука, лука шалот, цветной капусты и брокколи. Турция продолжает добиваться снятия запрета на поставки в Россию помидоров.

Минсельхоз в дальнейшем планировал продолжить снятие ограничение по другим видам сельхозпродукции, важным для Турции, заявил 22 марта Ткачев. Он добавил, что Анкара не приняла активных мер «по обеспечению доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок», а с введением пошлин Минсельхоз «крайне удивлен и разочарован» действиями Турции, поскольку на протяжении последнего полугода стороны заявляли о необходимости нормализации двусторонних торговых отношений. Ведомство Ткачева считает, что такие действия ставят под сомнение искренность намерений Турции по выстраиванию прочных взаимоотношений.

Введение пошлин Турцией может привести к тому, что Россия полностью прекратит экспорт в Турцию пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса, заявил Ткачев. Он заверил, что при необходимости Россия сможет быстро перенаправить продукцию, предназначенную для Турции, в другие страны. «Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира, – сказал он. – Со своей стороны мы предпримем все необходимые меры по диверсификации рынков сбыта».

21 марта министр экономики Турции Нихат Зейбекджи заявил, что налаживание отношений с Россией в политической сфере не полностью повторилось в экономике. «Сейчас сохраняются в полной мере ограничения по визам и препятствия для выполнения контрактов», – цитирует его Reuters.

22 марта вице-премьер Аркадий Дворкович предупредил, что действия турецкой стороны препятствуют восстановлению полноформатных двусторонних отношений. Он сказал это в телефонном разговоре с вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком.