РБК выполнил требование суда по статье о «Роснефти»

РБК сообщил, что выполнил требование суда, удалил фрагменты из апрельской статьи, повлекшей иск «Роснефти», и опубликовал опровержение этих сведений. Портал напоминает, что в статье от 11 апреля 2016 г. суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Роснефти» заголовок, лид-абзац, а также еще один фрагмент. РБК их процитировал и сообщил, что удалены из текста статьи.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья о подготовке к приватизации «Роснефти». Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Ответчиками по иску кроме холдинга РБК стали и авторы статьи. «Роснефть» назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения, а также 3,18 млрд руб. компенсации ущерба деловой репутации, беспрецедентную сумму в российской юридической практике. Суд первой инстанции признал информацию в статье недостоверной, но снизил требуемую сумму компенсации до 390 000 руб. Вторая инстанция вовсе ее отменила.