Росприроднадзор уличил партнеров «Домодедово» в сбросе 50 т нефтепродуктов в пруд

Сотрудники департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) начали административное расследование в связи с загрязнением нефтепродуктами пруда в деревне Истомиха в Домодедовском районе. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Подмосковья. По данным ведомства, в пруд вылилось не менее 50 т нефтепродуктов. Длина нефтяного пятна составила около 10 км, загрязнился пруд, несколько ручьев и река Мураниха. «Есть риск поступления нефтепродуктов (предположительно керосина) в реку Пахру», ‒ приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

Инспекторы эконадзора на месте установили, что сброс произошел с территории аэропорта «Домодедово», утверждает пресс-служба. «По предварительной информации, виновниками загрязнения являются две компании, работающие в аэропорту «Домодедово», ‒ цитирует «Интерфакс».

В акватории пруда установлены боны для сбора нефтепродуктов. Создана рабочая группа по ликвидации последствий сброса. Будут взяты пробы воды из пруда и близлежащих водоемов для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, добавили в ведомстве.