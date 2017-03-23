Turkish Airlines отменила рейсы из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines с 24 марта отменяет прямые авиарейсы по маршруту Новосибирск – Стамбул, в связи с чем новосибирский аэропорт ищет нового перевозчика на этот маршрут с растущим пассажиропотоком, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта «Толмачево».

«Принимая во внимание тот факт, что авиакомпания Turkish Airlines уведомила аэропорт "Толмачево" о прекращении выполнения рейсов из/в Новосибирск с 24 марта 2017 г. и, основываясь на отзывах и пожеланиях авиапассажиров, аэропорт "Толмачево" приглашает нового партнера на данное направление», – говорится в сообщении. О причинах отмены рейса не сообщается.

В аэропорту отметили, что в феврале и марте 2017 г. зафиксирован значительный рост пассажиропотока на линии Новосибирск – Стамбул. Так, в феврале рост составил 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а за 19 дней марта – 27,1%.

Прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул Turkish Airlines открыла в марте 2012 г.